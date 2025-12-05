Basket femminile la Serie A1 torna subito in campo nel weekend Trasferta per Schio a Sesto San Giovanni turno di riposo per la Reyer Venezia

Dopo il turno infrasettimanale disputato mercoledì sera, la Serie A1 di basket femminile ritorna subito in campo per la decima giornata della regular season 2025-2026 in programma nel fine settimana con un solo anticipo previsto domani e le altre quattro partite domenica: andiamo a presentare brevemente cosa ci attende. Nell’unico anticipo di sabato, alle ore 18:00, la Bertram Derthona Tortona ospita la RMB Brixia con le piemontesi in cerca di riscatto dopo il ko esterno contro la Famila Wuber Schio mentre le bresciane sono reduci dal successo casalingo contro l’O.ME.P.S. Battipaglia. Passando poi a domenica 7 dicembre il primo match delle ore 12:00 vedrà la neo-promossa Panthers Roseto affrontare la Dinamo Sassari: entrambe le squadre hanno rispettato il fattore campo mercoledì contro San Martino di Lupari e Sesto San Giovanni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, la Serie A1 torna subito in campo nel weekend. Trasferta per Schio a Sesto San Giovanni, turno di riposo per la Reyer Venezia

