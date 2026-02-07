Una supercazzola di basso livello il primo attacco di Scurria alle dimissioni del sindaco Basile

Marcello Scurria non ha esitato a commentare le dimissioni di Federico Basile. L’ex sub-commissario per il Risanamento e leader della Rete civica Partecipazione ha definito il gesto “una supercazzola di basso livello”. La sua reazione arriva proprio mentre si preparava a sfidare il sindaco alle prossime elezioni comunali, e ora si aspetta di capire quali saranno le conseguenze di questa uscita improvvisa di Basile.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.