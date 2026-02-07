Una supercazzola di basso livello il primo attacco di Scurria alle dimissioni del sindaco Basile
Marcello Scurria non ha esitato a commentare le dimissioni di Federico Basile. L’ex sub-commissario per il Risanamento e leader della Rete civica Partecipazione ha definito il gesto “una supercazzola di basso livello”. La sua reazione arriva proprio mentre si preparava a sfidare il sindaco alle prossime elezioni comunali, e ora si aspetta di capire quali saranno le conseguenze di questa uscita improvvisa di Basile.
La prima reazione ufficiale alle dimissioni anticipate di Federico Basile arriva da chi, almeno fino a oggi, era destinato a sfidarlo per il centrodestra alle prossime elezioni comunali: Marcello Scurria, ex sub-commissario per il Risanamento e leader della Rete civica Partecipazione, sostenuto.🔗 Leggi su Messinatoday.it
