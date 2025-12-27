In via Lunga un ‘paese dei balocchi’ | al via la 2ª edizione di Giochi in fiera

Bergamo. Un folto pubblico di adulti e bambini ha varcato nella mattina di sabato 27 dicembre l’ingresso di “Giochi in Fiera” nei padiglioni di via Lunga, in quello che per alcuni giorni diventa uno dei più grandi spazi gioco coperti della Lombardia. Creata su misura per bambini dai 2 ai 12 anni, la manifestazione si conferma una soluzione per le famiglie grazie allo spazio riscaldato e facilmente accessibile. I 6.400 metri quadrati della Fiera permettono ai bambini di muoversi liberamente tra scivoli giganti, percorsi gonfiabili e aree tematiche senza limiti di tempo o di spazio, mentre gli adulti possono accompagnarli in totale sicurezza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

