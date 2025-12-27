Edoardo Bennato | Rimini è il paese dei balocchi

Non dite che. Sono solo canzonette. Con quell’album Edoardo Bennato rivoluzionò il rock italiano. Per salutare la fine del 2025 e l’inizio del 2026 – in cui compirà 80 anni – Bennato tornerà a esibirsi a Rimini lunedì in piazza Malatesta (alle 21, ingresso libero) con una tappa speciale di Sono solo canzonette tour, la serie di concerti che celebra il disco. Uno show con cui il cantautore partenopeo è pronto a sfoderare il meglio del suo repertorio. Natale con i tuoi, Capodanno a Rimini. Che per lei, Bennato, è un po’ una seconda casa. "Eh sì. La Romagna, per quanto se ne possa dire, resta uno dei luoghi migliori dove vivere in Italia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

