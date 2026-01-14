Juventus – Cremonese Baschirotto sul penalty Quello non è mai rigore
Federico Baschirotto, difensore della Cremonese, ha commentato l’episodio del penalty durante la partita contro la Juventus, sostenendo che l’azione non fosse mai da rigore. La sua opinione si inserisce nel dibattito sulla decisione arbitrale, evidenziando la sua versione dei fatti e offrendo uno spunto di riflessione sul confronto tra le valutazioni degli arbitri e le interpretazioni dei giocatori.
Il difensore della Cremonese, Federico Baschirotto, ha commentato così l'episodio che l'ha visto coinvolto contro la Juventus. Vittoria convincente della Juventus Nonostante la vittoria della Juventus per 5-0 contro la Cremonese, non sono mancate polemiche arbitrali nel post partita. La squadra di Luciano Spalletti ha dominato per tutti i 90 minuti,
