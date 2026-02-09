Paura a Barcellona Pozzo di Gotto giovane coppia rapinata e aggredita da un uomo armato di fucile

Una coppia è stata rapinata e aggredita sul lungomare di Ponente a Barcellona Pozzo di Gotto. Un uomo armato di fucile ha affrontato i due giovani, che sono riusciti a scappare con alcune ferite. I carabinieri hanno arrestato un 54enne, ritenuto responsabile dell’episodio, che risale a dicembre. La vicenda ha creato sconcerto tra i residenti.

Un uomo di 54 anni è stato fermato a seguito di una rapina a mano armata e lesioni ai danni di una giovane coppia: è questo il bilancio dell'operazione condotta dalla Polizia di Stato a Barcellona Pozzo di Gotto. L'arresto è stato eseguito in seguito a un'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica. I fatti risalgono a dicembre scorso quando, a pochi giorni dal Natale, la coppia è stata aggredita sul lungomare di Ponente. L'uomo, armato di fucile, avrebbe minacciato e colpito le vittime per rapinarle, esplodendo anche un colpo d'arma da fuoco.

