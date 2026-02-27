Banda ultralarga coi fondi del Pnrr già coperte oltre 150 mila famiglie

L'azienda Open Fiber sta ultimando i lavori nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Trapani, utilizzando i fondi del PNRR. Oltre 150 mila famiglie sono già raggiunte dalla banda ultralarga prevista dal progetto “Piano Italia a 1 Giga”. Le installazioni di infrastrutture di rete sono in fase di conclusione in queste aree.

In via di completamento il progetto di digitalizzazione realizzato da Open Fiber. Coinvolti 100 comuni nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Trapani Sono in fase di conclusione nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Trapani i lavori di Open Fiber previsti dal “Piano Italia a 1 Giga” per la connettività ultraveloce. A oggi l’infrastruttura a banda ultralarga è stata completata in 100 comuni, con la copertura complessiva di oltre 97mila civici (poco più di 150mila unità immobiliari) in modalità Ftth e Fwa. L’intervento di digitalizzazione è finanziato fino al 70% dal Pnrr. La rete ultraveloce oggi... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Banda ultralarga in affanno: l’AI spinge i prezzi dei chip e frena investimenti PNRR e digitalizzazione italiana.Banda ultralarga a rischio: l’aumento dei costi dei chip minaccia i piani di investimento e la connettività in Italia L’espansione della banda...

Pnrr in Fvg, oltre 11 mila progetti e 2,8 miliardi in campo: cantieri già chiusi per il 65%Numeri alla mano, il Piano nazionale di ripresa e resilienza in Friuli Venezia Giulia mostra un avanzamento solido: quasi due interventi su tre già...

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: Piano Banda Ultra Larga: la Mafia ha messo le mani sui fondi europei?; In 46 Comuni del Barese e della Bat arriva la banda ultralarga; Quando arriva la fibra a casa mia: la mappa di lavori è online.

Corte dei conti, ritardo del Piano Banda Ultralarga anche in FvgArranca la realizzazione concreta del Piano statale per la Banda Ultralarga che deve arrivare anche nelle aree meno abitate, dette bianche, a fallimento di mercato per l’assenza di investimenti ... rainews.it

Banda ultralarga in CampaniaA seguito dell'Accordo di Programma stipulato tra la Regione Campania ed il Ministero dello Sviluppo Economico è stato pubblicato il Bando per un progetto di investimento finalizzato a realizzare le ... regione.campania.it

L’Università Ca' Foscari Venezia ha rinnovato il proprio con l’adozione di , un servizio pensato per la comunità internazionale della ricerca che in Italia è gestito da , la rete italiana a banda ultralarga dedicata al mondo - facebook.com facebook

Tra le notizie #Telcoffee @Cor_Com Il Libro Bianco “Made in Italy 2030” pone connettività, banda ultralarga e #5G al centro della competitività del Paese. Le #telecomunicazioni sono leva strategica per innovazione, investimenti e coesione territoriale. x.com