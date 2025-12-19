Pnrr in Fvg oltre 11 mila progetti e 2,8 miliardi in campo | cantieri già chiusi per il 65%

In Friuli Venezia Giulia, il PNRR sta trasformando il territorio con oltre 11.000 progetti e 2,8 miliardi di investimenti. Con il 65% dei cantieri già chiusi, la regione si distingue per il forte avanzamento in digitalizzazione, sanità, scuola e infrastrutture. L'edilizia scolastica raggiunge traguardi record, confermando l'impegno di Friuli Venezia Giulia nel rilancio e nello sviluppo sostenibile del suo patrimonio pubblico e privato.

Digitalizzazione, sanità, scuola e infrastrutture trainano la spesa del Pnrr in Froiuli Venenzia Giulia, mentre l'edilizia scolastica registra livelli di avanzamento record. Oltre undicimila progetti attivi, miliardi di euro già allocati e una macchina amministrativa che regge l'urto delle.

Pnrr in Fvg, oltre 11 mila progetti e 2,8 miliardi in campo: cantieri già chiusi per il 65% - Numeri alla mano, il Piano nazionale di ripresa e resilienza in Friuli Venezia Giulia mostra un avanzamento solido: quasi due interventi su tre già conclusi. udinetoday.it

Pnrr in FVG: oltre 11.000 progetti per 2,8 miliardi di euro. Zilli: «Risultati molto soddisfacenti» - 000 progetti Pnrr attivi, avanzamento al 48%, investimenti strategici e dichiarazioni dell’assessore Zilli. nordest24.it

