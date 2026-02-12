Banda ultralarga in affanno | l’AI spinge i prezzi dei chip e frena investimenti PNRR e digitalizzazione italiana

La banda ultralarga in Italia attraversa un momento difficile. L’aumento dei prezzi dei chip rallenta i piani di investimento e mette a rischio la digitalizzazione del Paese. Le aziende si trovano a dover fare i conti con costi più alti, mentre i progetti di sviluppo si fermano o vengono rinviati. I ritardi colpiscono soprattutto le infrastrutture previste dal PNRR e il miglioramento della connettività per cittadini e imprese.

Banda ultralarga a rischio: l’aumento dei costi dei chip minaccia i piani di investimento e la connettività in Italia. L’espansione della banda ultralarga in Italia si trova ad affrontare una sfida inattesa: un’impennata senza precedenti dei prezzi dei chip di memoria, essenziali per la produzione di router, gateway e decoder. L’aumento, documentato da un’analisi di Counterpoint Research il 12 febbraio 2026, rischia di compromettere gli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e di rallentare la digitalizzazione del Paese. La causa principale è la crescente domanda da parte del settore dell’intelligenza artificiale, che ha dirottato le forniture e creato una carenza critica per le telecomunicazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

