Identificato l'uomo precipitato da una finestra in via Nerino a Milano | è l'ex banchiere ucraino Alexander Adarich

È stato identificato l’uomo che si è lanciato dalla finestra di un palazzo in via Nerino, a Milano. Si tratta di Alexander Adarich, ex banchiere ucraino. La sua morte ha suscitato molti interrogativi e ancora non sono chiare le cause del gesto. La polizia sta indagando per capire cosa abbia portato Adarich a compiere questo gesto improvviso.

Si chiamava Alexander Adarich, l'uomo precipitato dalla finestra al quarto piano di un palazzo di via Nerino a Milano lo scorso 23 gennaio. Secondo gli investigatori, è probabile che l'ex banchiere ucraino 54enne fosse già morto prima di cadere e che qualcuno lo abbia lanciato per simularne il suicidio.🔗 Leggi su Fanpage.it

La polizia ha identificato l’uomo trovato morto nel B&B di via Nerino come un ex banchiere ucraino.

Un imprenditore immobiliare romeno di 54 anni è deceduto dopo essere precipitato dal quarto piano di un edificio in via Nerino 8, a Milano.

Uomo precipitato da un B&B a Milano, la polizia indaga per omicidio. Dai documenti falsi alla prenotazione: i dubbi e i misteriLa vittima sarebbe un romeno di 54 anni ma nella stanza in via Nerino sono stati trovati numerosi documenti falsi e probabilmente quando è volato dalla finestra era già morto ... msn.com