Banchiere caduto da un B&B a Milano arrestato il figlio

Il 23 gennaio scorso, un ex banchiere ucraino è morto dopo essere caduto da una finestra di un bed and breakfast a Milano. Le autorità hanno arrestato il figlio della vittima nell’ambito delle indagini sulla vicenda. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale. La vicenda coinvolge direttamente la famiglia della persona deceduta.

AGI - Svolta nelle indagini sulla morte di Alexandru Adarici, l'ex banchiere ucraino precipitato il 23 gennaio scorso dalla finestra di un bed and breakfast a Milano. La Polizia ha arrestato in Spagna il figlio che avrebbe concorso al sequestro del padre per costringerlo a trasferire 250mila euro in criptovalute. La Procura e la Squadra Mobile ritengono inoltre che il figlio fosse l'unica persona presente nella stanza e che sia responsabile anche della caduta dell'uomo. L'arresto per il 34enne è stato eseguito con la collaborazione della polizia spagnola sulla base di un mandato di arresto europeo e il reato ipotizzato è quello di sequestro di persona aggravato dalla morte di Adarici. 🔗 Leggi su Agi.it

