I medici di Napoli credono che si possa intervenire di nuovo sul bambino, dopo avergli trapiantato un cuore danneggiato. Invece, i specialisti del Bambino Gesù di Roma non sono d’accordo e ritengono che un ulteriore intervento potrebbe essere troppo rischioso. La discussione si concentra sulla possibilità di riparare il cuore già trapiantato, con opinioni molto diverse tra le due strutture.

Quelli di Napoli che avevano fatto il primo intervento sostengono che si possa rioperare, gli esperti del Bambino Gesù di Roma sono contrari L’ospedale Monaldi di Napoli, dove il bambino era stato operato lo scorso 23 dicembre e dov’è ora ricoverato in condizioni molto gravi, sostiene invece il contrario e continua a tenere il bambino in lista d’attesa per ricevere un nuovo cuore. Il ministro della Salute Orazio Schillaci aveva fatto sapere venerdì che il bambino è primo della lista per il suo gruppo sanguigno. Francesco Petruzzi, l’avvocato della famiglia, ha detto che a sostenere la possibilità di rioperarlo è soprattutto il medico che aveva fatto il primo trapianto, e che ora è tra le sei persone indagate per tutta la serie di errori che hanno compromesso la riuscita dell’intervento. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I medici sono in disaccordo sul caso del bambino a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato

Una famiglia aspetta con il fiato sospeso una nuova possibilità di vita.

Un bambino di due anni e quattro mesi, ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, ha ottenuto il primo posto nella lista d’attesa per un cuore nuovo dopo aver ricevuto un organo danneggiato.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Gargano senza medici, è troppo scomodo e lontano. Il sindaco di Peschici: Si faccia qualcosa e con urgenza; Medici di famiglia nelle aree interne: una scelta tra spopolamento, comunità e tecnologia; Anelli (Fnomceo) sui medici indagati a Ravenna: I controlli sulla sicurezza alle Forze dell’Ordine, ai medici la cura delle persone; Rivoluzione negli ambulatori: Addio al medico di famiglia, arriverà il medico a ore. Ma gli orari saranno più estesi.

Sanità e spopolamento: i medici che restano nei paesini abbandonatiNegli ambulatori delle aree interne italiane ed europee la medicina di base diventa l’ultimo presidio pubblico. Tra spopolamento, carenza di servizi e nuove tecnologie, i medici raccontano perché lavo ... ilsole24ore.com

Rivoluzione in ambulatorio. Medici di famiglia, assistenza garantita fino a 12 ore al giornoMichele Gaudio, presidente provinciale dell’Ordine, spiega il funzionamento delle ’Aggregazioni funzionali territoriali’. Gruppi di dottori seguiranno insieme i pazienti. Stop al problema dell’assenz ... ilrestodelcarlino.it

I medici del Bambin Gesù confermano che non ci sono più condizioni cliniche per un nuovo intervento salvavita per il piccolo paziente facebook