Un bambino di due anni, ricoverato in terapia intensiva al Monaldi dal 23 dicembre, aspetta un cuore compatibile dopo aver ricevuto una proposta di donazione. La famiglia spera che il trapianto possa salvare la vita del piccolo, che mostra segni di miglioramento grazie al supporto dei medici. Un donatore potenziale è stato individuato, e ora si attende il via libera degli specialisti per procedere.

Potrebbe esserci un cuore disponibile per il bambino di due anni ricoverato in Terapia intensiva all’Ospedale Monaldi dal 23 dicembre. Il piccolo era stato sottoposto a un precedente trapianto, ma l’organo ricevuto si era poi rivelato danneggiato. La madre, Patrizia Mercolino, è stata convocata d’urgenza ieri sera dalla direzione sanitaria. In quell’incontro le è stata comunicata la notizia che riaccende la speranza della famiglia. Nelle prossime ore, spiega l’avvocato Francesco Petruzzi, legale dei genitori, “saranno effettuate tutte le verifiche necessarie, a partire dalla compatibilità del gruppo sanguigno e dalla trapiantabilità dell’organo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bambino trapiantato, c’è un cuore compatibile: al Monaldi si attende il responso dei medici

Bambino trapiantato, c’è un nuovo cuore compatibile: oggi il responso degli esperti sull’operazioneUn bambino di due anni, ricoverato in Terapia intensiva all’Ospedale Monaldi da fine dicembre, ha ricevuto una chiamata importante: potrebbe arrivare un nuovo cuore compatibile.

Napoli, cuore trapiantato al Monaldi. La mamma: «Il mio bambino è sempre più grave: spero nel miracolo»E’ un pomeriggio difficile all’ospedale Monaldi di Napoli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.