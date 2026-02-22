Bambino morto dopo il trapianto la mamma di Domenico | I medici mi hanno tradito non posso perdonare

La morte di un bambino dopo un trapianto ha portato la madre a accusare i medici di averla tradita, chiedendo chiarezza. La donna afferma che non può perdonare chi ha sbagliato finché non scoprirà tutta la verità. Ritiene che qualcuno debba parlare per fare luce su quanto accaduto, poiché sua figlia non c’è più e la responsabilità potrebbe coinvolgere più persone. La famiglia aspetta risposte concrete.

“Finché non saprò la verità non posso” dire chi ha sbagliato. “Ma qualcuno parlerà, deve parlare. Perché mio figlio adesso non c’è più e se n’è andato per colpa di qualcuno, anzi più di uno. Di questo sono certa”. Così Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico il bambino di due anni morto all’ospedale Monaldi in una intervista a ‘Il Corriere della Sera’, in seguito a un trapianto con un cuore rivelatosi poi danneggiato. Persone che in questi due mesi di calvario lei avrà incontrato chissà quante volte in ospedale, faccia a faccia. “Sicuramente ci avrò parlato, gli avrò anche stretto la mano. Però io ho la coscienza pulita e loro no. 🔗 Leggi su Lapresse.it

