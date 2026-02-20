Sinner ancora non c’è out a Doha Troppi errori e Mensik fa l’impresa

Jannik Sinner non è riuscito a superare il primo turno a Doha, eliminato da Jakub Mensik con un punteggio di 2-1. La causa principale della sconfitta sono stati troppi errori non forzati, che hanno penalizzato il suo gioco. L’incontro, rapido e intenso, è durato appena 2 minuti e 10 secondi e ha mostrato che l’azzurro non è ancora al massimo della forma fisica. Mensik ha sfruttato le occasioni, lasciando Sinner senza possibilità di recupero. Ora, l’attenzione si sposta sulla ripresa del suo percorso.

di Massimo Selleri Jannik Sinner esce dall' Atp 500 di Doha venendo sconfitto per 2-1 dal Jakub Mensik, al termine di un incontro che è durato 2'10" e che ha dato l'impressione che l'azzurro non abbia ancora quella forma fisica che ha espresso nei suoi giorni migliori. La beata gioventù contro la saggezza dei più navigati, ammesso che possa devifinirsi esperto un tennista di 24 anni, crea non pochi problemi all'altoatesino che si trova di fronte un avversario in grado di rispondere alle sue bordate sia in termini di potenza sia per quanto riguarda la rapidità. A giudicare dal linguaggio del corpo anche la temperatura dà fastidio al numero due del mondo che dopo aver perso il primo set per 7-6 (3) rischia di subire subito un break nel game che apre il secondo parziale.