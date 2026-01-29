Demme-Avellino frenata | situazione in stand-by ma le sensazioni… | CM

Gli irpini hanno ripreso i contatti con l’entourage di Demme, ma la trattativa non decolla. La situazione è in stand-by e non sembrano esserci sviluppi immediati. Le parti hanno parlato, ma al momento non ci sono passi avanti concreti. La questione potrebbe cambiare in fretta, soprattutto negli ultimi giorni di mercato.

Gli irpini hanno riallacciato i contatti con l'entourage del centrocampista tedesco, ma la pista si è subito raffreddata: i motivi e gli scenari Nel mercato può cambiare tutto alla velocità della luce, soprattutto quando si arriva agli ultimi giorni della sessione invernale come in questo momento. Oggi vi abbiamo raccontato dei contatti tra l'Avellino e l'entourage di Diego Demme, che sono tornati a parlare dopo la trattativa della scorsa estate che si era conclusa con un nulla di fatto. Gli irpini sono a caccia di un centrocampista, stanno lavorando per Liteta, classe 2006 del Cagliari che può arrivare in prestito secco.

