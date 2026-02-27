Bagnacavallo nuova vita per Palazzo Abbondanza

A Bagnacavallo, Palazzo Abbondanza si prepara a riaccendersi, portando nuova energia nel cuore della città. Dopo anni di inattività, l’edificio storico sta per essere recuperato e riqualificato, pronto a ospitare nuove funzioni e iniziative che coinvolgeranno la comunità locale. La ristrutturazione mira a preservare le caratteristiche originali, rispettando la tradizione e aprendo un nuovo capitolo per il patrimonio cittadino.

Nuova vita per uno degli edifici storici del centro, che torna ad accendersi non solo di storia ma anche di futuro. A Bagnacavallo si sono conclusi a palazzo Abbondanza i lavori per la realizzazione di sei alloggi di edilizia residenziale sociale destinati a giovani lavoratori tra i 18 e i 40 anni. Un intervento significativo che rappresenta il primo passo di un più ampio progetto di recupero dell'immobile, articolato in tre distinti cantieri e finalizzato alla sua completa riqualificazione. L'operazione, dal valore complessivo di oltre un milione e trecentomila euro, ha potuto contare su un contributo regionale pari a 700 mila euro da parte della Regione Emilia-Romagna.