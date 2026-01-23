Bagnacavallo sopralluogo a palazzo Abbondanza | nella fase conclusiva il cantiere del centro sociale
Giovedì 22 gennaio, l’assessore ai Lavori pubblici di Bagnacavallo, Francesco Ravagli, ha effettuato un sopralluogo a Palazzo Abbondanza, verificando lo stato di avanzamento dei lavori nel cantiere del centro sociale. La visita ha riguardato principalmente la porzione dell’edificio interessata dagli interventi, nel quadro delle fasi finali di ristrutturazione e riqualificazione dell’immobile comunale.
Argomenti discussi: Pnrr: nuovo sopralluogo dell'assessore Ravagli a Palazzo Abbondanza.
