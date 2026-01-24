palazzo abbondanza cantiere verso la conclusione

Il cantiere di Palazzo Abbondanza si avvicina alla fase finale, segnando un importante passo verso il completamento dei lavori. Gli interventi in corso stanno definendo gli ambienti che, una volta terminati, verranno restituiti alla città, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale locale. La conclusione dei lavori rappresenta un momento chiave per il rinnovamento di questo importante edificio.

Il cantiere di palazzo Abbondanza entra nella sua fase decisiva e inizia a delinearsi il volto degli spazi che presto torneranno a disposizione della città. Giovedì 22 gennaio l’assessore ai Lavori pubblici di Bagnacavallo, Francesco Ravagli, insieme ai tecnici comunali, ha effettuato un nuovo sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento degli interventi, con particolare attenzione all’area destinata a ospitare il futuro centro sociale Abbondanza. L’intervento, inserito nel più ampio programma di rigenerazione urbana finanziato attraverso il Pnrr, è ormai vicino alla conclusione. In questi giorni sono in corso le operazioni di posa dei pavimenti in cotto negli ambienti al pianterreno, una scelta che valorizza il carattere storico dell’edificio e al tempo stesso risponde alle esigenze funzionali di spazi pensati per un utilizzo quotidiano da parte della comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

