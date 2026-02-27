Bacoli | manette per uno stalker dopo l’agguato al porto di Baia

A Bacoli, le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo accusato di stalking dopo un episodio avvenuto al porto di Baia. La vittima, una donna di 44 anni, è riuscita a sfuggire all’ex marito, che la perseguitava da due anni. L’intervento è avvenuto in seguito all’aggressione, che ha portato all’arresto dell’uomo.

Arrestato uno stalker a Bacoli dopo un'aggressione al porto di Baia: una donna di 44 anni riesce a sfuggire all'ex marito dopo due anni di persecuzioni. Si è concluso con un arresto un drammatico episodio di violenza avvenuto nel comune di Bacoli, dove una donna di 44 anni è stata vittima dell'ennesimo atto persecutorio da parte dell'ex coniuge. L'uomo, che da circa un biennio tormentava la vittima nonostante le ripetute segnalazioni alle autorità, è stato intercettato dai militari dopo un pericoloso inseguimento terminato nell'area portuale. La vicenda ha raggiunto l'apice della tensione nella giornata di ieri.