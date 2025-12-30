Bacoli Aperi Pre Celebration 2026 al Porto di Baia

Bacoli si anima il 31 dicembre con “Aperi Pre Celebration 2026” al Porto di Baia. L’evento, in programma dalle 14:00, offre un’occasione per accogliere il nuovo anno con musica e socialità, in un contesto suggestivo. Un momento di intrattenimento e convivialità prima delle festività di fine anno, ideale per chi desidera trascorrere un pomeriggio in compagnia e in relax.

Bacoli si prepara a dare il benvenuto al nuovo anno con "Aperi Pre Celebration 2026", l'evento musicale che animerà il Porto di Baia nella giornata di mercoledì 31 dicembre, a partire dalle ore 14:00.Un appuntamento pensato per cittadini, visitatori e turisti, che trasformerà uno dei luoghi più.

