Bacoli Aperi Pre Celebration 2026 al Porto di Baia

Bacoli si anima il 31 dicembre con “Aperi Pre Celebration 2026” al Porto di Baia. L’evento, in programma dalle 14:00, offre un’occasione per accogliere il nuovo anno con musica e socialità, in un contesto suggestivo. Un momento di intrattenimento e convivialità prima delle festività di fine anno, ideale per chi desidera trascorrere un pomeriggio in compagnia e in relax.

