Minaccia di bruciare la casa della ex | stalker in manette

Un uomo è stato arrestato dopo aver minacciato di incendiare la casa dell'ex compagna, dove si trovavano anche i genitori anziani. La donna è stata vittima di violenza fisica e verbale, vivendo un periodo molto difficile. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, garantendo la sicurezza delle persone coinvolte.

Ha minacciato l'ex compagna di dare fuoco alla sua casa con dentro gli anziani genitori, l'ha percossa, le ha trasformato la vita in un incubo. Gli agenti della sezione "Volanti" della Questura di Padova nella notte del 5 gennaio hanno arrestato un 49enne italiano, responsabile di stalking nei.

