Il Monza espugna il Braglia nell’anticipo col Modena e si regala la vetta momentanea della classifica
Modena, 26 dicembre 2025 – La notte di Santo Stefano, appendice ultima del Natale, regala di nuovo al Monza la vetta momentanea della classifica accanto al Frosinone. Ma se il primato è un elemento ancora effimero, il 2-1 in rimonta con cui i biancorossi vincono il big-match col Modena è un segnale pesante al campionato. La doppia sbandata tra Sudtirol e Venezia è solo un brutto ricordo perché i brianzoli sono già tornati a correre. E stasera lo hanno fatto reagendo da squadra forte e matura, dopo un primo tempo oggettivamente di bassa qualità e un rigore contro piuttosto dubbio. I gol portano le firme di Azzi e Ravanelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Serie B, dopo gli scontri prima del derby trasferte vietate per tre mesi ai tifosi granata. Il Modena cede la vetta della classifica al Monza che va a +1
Leggi anche: Il Milan ribalta la Fiorentina: la doppietta di Leao regala la vetta della classifica ai rossoneri
Il Monza espugna il Braglia nell’anticipo col Modena e si regala la vetta momentanea della classifica - La squadra di mister Bianco batte gli emiliani in trasferta e aggancia il Frosinone al primo posto in classifica. sport.quotidiano.net
Il Monza espugna Modena in rimonta ed aggancia il Frosinone - Seconda vittoria consecutiva per i brianzoli che con le reti di Azzi e Ravanelli ribaltano la sfida del Braglia ... tuttosport.com
La giornata di Serie B conferma valori sempre più definiti. Il Venezia espugna Modena e lancia un segnale forte nella corsa alla promozione diretta, mentre il Monza si rialza travolgendo la Carrarese. - facebook.com facebook
Serie B2. L'Enercom Fimi Crema espugna il campo della Mauden Vero Volley Monza per 3-1 x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.