Il Monza espugna il Braglia nell’anticipo col Modena e si regala la vetta momentanea della classifica

Modena, 26 dicembre 2025 – La notte di Santo Stefano, appendice ultima del Natale, regala di nuovo al Monza la vetta momentanea della classifica accanto al Frosinone. Ma se il primato è un elemento ancora effimero, il 2-1 in rimonta con cui i biancorossi vincono il big-match col Modena è un segnale pesante al campionato. La doppia sbandata tra Sudtirol e Venezia è solo un brutto ricordo perché i brianzoli sono già tornati a correre. E stasera lo hanno fatto reagendo da squadra forte e matura, dopo un primo tempo oggettivamente di bassa qualità e un rigore contro piuttosto dubbio. I gol portano le firme di Azzi e Ravanelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

