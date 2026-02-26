Il Monza si prepara ad affrontare l’Entella nella partita di domani alle 19 all’U-Power Stadium, un match importante per la corsa ai vertici. Il tecnico Bianco ha ricordato che ci sono ancora molte partite da giocare, ma l’obiettivo è chiaramente puntare ai tre punti. La squadra si presenta convinta e determinata a sfruttare questa opportunità.

Monza, 26 febbraio 2026 – Come sottolinea in conferenza il tecnico Paolo Bianco, “mancano ancora 12 partite”, ma intanto quella di domani ( ore 19 all’U-Power Stadium ) per il Monza è un’occasione da sfruttare assolutamente. In Brianza arriva infatti la Virtus Entella, che non sta passando di certo un periodo facile. I liguri sono terzultimi, in piena zona retrocessione e in trasferta questa stagione non hanno mai vinto raccogliendo appena quattro punti. I biancorossi invece sono reduci da cinque successi nelle ultime sei gare e vincendo domani, l’attuale secondo posto, potrebbe trasformarsi in un momentaneo raggiungimento della vetta, in attesa dei risultati delle dirette concorrenti alla lotta per la promozione in Serie A, Venezia su tutti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Monza arriva l’Entella, missione tre punti per la vetta. Bianco: “Niente pressioni, siamo una squadra forte”

