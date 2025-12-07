Per chi ha un figlio con importanti problemi di autonomia uno dei pensieri più angoscianti è il destino di questi ragazzi quando i genitori non ci saranno più. Che rimangano da soli ad affrontare il mondo non è una prospettiva remota, soprattutto tenendo conto che di famiglie numerose in Italia ormai non ce ne sono quasi più. Si consideri che secondo un rapporto dell’Istat del marzo scorso nel 2024 "con 1,18 figli per donna viene superato il minimo di 1,19 del 1995, anno nel quale sono nati 526 mila bambini contro i 370 mila del 2024"; non solo: le "famiglie (sono) sempre più ristrette: la loro dimensione media scende in 20 anni da 2,6 componenti agli attuali 2,2 (media 2023-2024)". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L'incubo di lasciare figli non autonomi: nasce il progetto "Dopo di Noi"