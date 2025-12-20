Crepet | I genitori comprano tutto ai figli e annullano il desiderio La denuncia dello psichiatra contro l’educazione iperprotettiva moderna
Lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet ha espresso preoccupazioni riguardo all'educazione moderna, evidenziando come molti genitori tendano a soddisfare ogni desiderio dei figli, rischiando di soffocare la loro capacità di desiderare e imparare. Nel corso della trasmissione Lo Specchio, condotta da Damiano Realini sulla RSI, Crepet ha analizzato le conseguenze di un approccio iperprotettivo eccessivo. La sua analisi invita a riflettere sui modelli genitoriali attuali.
Lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet ha partecipato alla trasmissione Lo Specchio, condotta da Damiano Realini, in onda sulla RSI, la televisione di Stato della Svizzera. L'intervista ha toccato diversi aspetti della vita dello psichiatra, dalla sua formazione al rapporto con Franco Basaglia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Crepet: “Soffiare il naso ai propri figli, correggerli tutto impedisce di crescere. I genitori hanno invaso militarmente i loro spazi”
Leggi anche: Crepet sulla “famiglia del bosco”: “Perché il figlio dell’avvocato o dello psichiatra abbandonato ai videogiochi non è di interesse per la magistratura?”
Crepet: “Soffiare il naso ai propri figli, correggerli in tutto impedisce di crescere. I genitori hanno invaso militarmente i loro spazi” - Secondo lo psichiatra Paolo Crepet, (Prima fila su Rai Radio 1) nel tempo si è verificata una sorta di “invasione bellica” degli adulti nel mondo giovanile. orizzontescuola.it
Bambini tolti alla famiglia nel bosco, Crepet: «Genitori sui social tutto il giorno sì, chi cresce i figli liberi nella natura no?» - dice lo psichiatra e saggista Paolo Crepet, intervistato dal quotidiano Il Centro - ilmessaggero.it
Bambini nel bosco, Paolo Crepet: «Sì ai genitori che ignorano i figli per stare sui social tutto il giorno, ma chi li cresce liberi nella natura no?» - dice lo psichiatra e saggista Paolo Crepet, intervistato dal quotidiano Il Centro - leggo.it
Meno genitori a scuola, docenti più consapevoli e stop al registro elettronico: la scuola secondo Galimberti e Crepet - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.