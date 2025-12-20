Crepet | I genitori comprano tutto ai figli e annullano il desiderio La denuncia dello psichiatra contro l’educazione iperprotettiva moderna

Lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet ha espresso preoccupazioni riguardo all'educazione moderna, evidenziando come molti genitori tendano a soddisfare ogni desiderio dei figli, rischiando di soffocare la loro capacità di desiderare e imparare. Nel corso della trasmissione Lo Specchio, condotta da Damiano Realini sulla RSI, Crepet ha analizzato le conseguenze di un approccio iperprotettivo eccessivo. La sua analisi invita a riflettere sui modelli genitoriali attuali.

