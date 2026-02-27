Avellino traffico di droga tra Nuovo Clan Partenio e cittadini albanesi | in aula quattro ore di udienza

Ieri ad Avellino si è tenuta un'udienza di quattro ore davanti al Tribunale collegiale presieduto da Sonia Matarazzo. Durante la sessione è stato ascoltato un luogotenente del Nucleo Investigativo dei Carabinieri, incaricato di ricostruire le fasi di un'indagine sul traffico di droga tra il Nuovo Clan Partenio e cittadini albanesi. La discussione ha riguardato i dettagli relativi alle attività illecite intercettate.

