Traffico di droga 20 arresti | al vertice dell’organizzazione due albanesi

Un’operazione ha portato all’arresto di 20 persone coinvolte in un traffico di droga, con il leader identificato in due albanesi. Le forze dell’ordine hanno smantellato un’organizzazione che gestiva il trasporto e la distribuzione di cocaina ed eroina in diverse zone. Durante le indagini sono stati sequestrati ingenti quantitativi di stupefacenti e denaro proveniente dall’attività illecita. Le investigazioni continuano per far luce su altri possibili complici e rotte di traffico.

© Imolaoggi.it - Traffico di droga, 20 arresti: al vertice dell’organizzazione due albanesi

Le misure cautelari hanno colpito un'organizzazione ritenuta responsabile di un vasto traffico di cocaina ed eroina.