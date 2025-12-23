Benevento due persone denunciate e tre segnalazioni per uso di sostanze stupefacenti

Durante le recenti festività natalizie, i Carabinieri di Benevento hanno intensificato i controlli sul territorio, concentrandosi sulla prevenzione dei reati, in particolare quelli legati alle sostanze stupefacenti e alla sicurezza stradale. A seguito delle operazioni, sono state denunciate due persone e sono state emesse tre segnalazioni per uso di droghe. Gli interventi rientrano in un più ampio impegno volto a garantire la sicurezza della comunità.

Nel corso di recenti servizi di controllo del territorio in occasione delle festività natalizie, i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Benevento hanno intensificato le verifiche finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei reati in genere, in particolare alla prevenzione e al contrasto dei reati in materia di stupefacenti nonchè sicurezza stradale. Durante l'attività sono stati controllati 112 veicoli e 135 persone, con l'elevazione di diverse contravvenzioni al Codice della Strada, nonché il ritiro di quattro patenti di guida e due carte di circolazione. A seguito delle attività svolte, due persone sono state denunciate in stato di libertà: un 56enne di Benevento per guida in stato di ebbrezza alcolica con un tasso tre volte superiore al limite consentito e un 42enne della provincia di Benevento per guida in stato di ebbrezza alcolica con un tasso quattro volte superiore al limite consentito e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, in violazione delle vigenti disposizioni del Codice della Strada.

