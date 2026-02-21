Reggiana-Avellino i convocati di Ballardini per la 26ª giornata di Serie BKT

Davide Ballardini ha annunciato i giocatori convocati per la partita tra Reggiana e Avellino, che si gioca domani. La lista include portieri, difensori e attaccanti pronti a scendere in campo, tra cui Missori, Tutino e Biasci. La squadra si prepara a affrontare una sfida importante per la classifica di Serie BKT. I tifosi attendono con entusiasmo questa gara, che si svolgerà allo stadio Reggio Emilia. La partita rappresenta un passo decisivo per entrambe le formazioni.

In vista del match tra Reggiana ed Avellino, valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Davide Ballardini ha diramato la seguente lista di convocati:Iannarilli, 2 Missori, 3 Sala, 6 Palmiero, 7 Tutino, 8 Pandolfi, 9 Patierno, 10 Russo, 14 Biasci, 16 Kumi, 18 Sgarbi.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Avellino-Carrarese, le scelte di Biancolino: ecco i convocati per la 20ª giornata di Serie BKTIn vista della partita tra Avellino e Carrarese, valida per la 20ª giornata di Serie BKT, l’allenatore Raffaele Biancolino ha reso nota la lista dei convocati. Avellino-Frosinone: al Via la Prevendita Biglietti per la 24ª Giornata di Serie BKTLa prevendita dei biglietti per la partita tra Avellino e Frosinone parte ufficialmente mercoledì 4 febbraio alle 15:00. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie BKT, Reggiana-Avellino: la prevendita; Reggiana-Avellino, prevendita attiva. Venduti quasi 1500 biglietti; Reggiana-Avellino, ecco l'itinerario per i tifosi biancoverdi; Modifiche alla viabilità in zona stadio per le partite Sassuolo – Verona e Reggiana – Avellino. Pronostico Reggiana vs Avellino – 22 Febbraio 2026La sfida di Serie B tra Reggiana e Avellino accende i riflettori sabato 22 Febbraio 2026, con fischio d’inizio alle 17:15 al prestigioso MAPEI Stadio - Città ... news-sports.it Avellino-Reggiana, i convocati di Biancolino: tornano Rigione e Palmiero. Out PanicoAttraverso i propri canali ufficiali l'Avellino ha reso nota la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Raffaele Biancolino per la gara di domani alle ore 12:30 contro la Reggiana per ... m.tuttomercatoweb.com Così il neo difensore della Reggiana in vista del match contro l'U.S. Avellino 1912 Il centrale è arrivato dal Bari nello scorso mese di gennaio - facebook.com facebook