Inchiesta DDA Avellino | gli indagati scelgono il silenzio davanti al Gip
Nell’aula del Gip di Avellino, i sette indagati coinvolti nell’inchiesta della DDA di Napoli decidono di non rispondere alle domande, mantenendo il silenzio durante l’udienza. L’operazione, condotta dalla Direzione distrettuale antimafia, ha portato all’arresto di diverse persone, che ora affrontano un procedimento giudiziario senza aver fornito spiegazioni.
Avellino — Nell'aula del Gip, i sette indagati arrestati nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli scelgono il silenzio.L'interrogatorio di garanzia scorre senza dichiarazioni: una scelta condivisa, spiegano i loro difensori, che intanto preparano il.
