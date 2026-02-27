Inchiesta Dolce Vita | 22 archiviazioni anche per Nargi e RDS

Il Gip del Tribunale di Avellino ha deciso di archiviare 22 posizioni in relazione all’inchiesta “Dolce Vita”, che riguarda presunte sponsorizzazioni illecite associate all’evento. Tra le persone coinvolte ci sono anche alcune figure pubbliche e rappresentanti di reti radiofoniche. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda tutte le persone coinvolte nell’indagine.

Il Gip del Tribunale di Avellino ha disposto l'archiviazione di 22 posizioni nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte sponsorizzazioni illecite legate all'evento "Dolce Vita". Il provvedimento riguarda una serie di soggetti finiti sotto indagine per ipotesi di irregolarità nei rapporti tra pubblico e privato. Secondo quanto emerge dal decreto, il giudice ha ritenuto che gli elementi raccolti non siano sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio. Pur in presenza di circostanze considerate anomale nei rapporti con l'allora sindaco Gianluca Festa, il quadro probatorio non è stato giudicato idoneo a configurare responsabilità penali. Tra le posizioni archiviate figura anche quella di Laura Nargi, all'epoca vicesindaco.