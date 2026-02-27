Avellino Buonopane al PD | Non rinuncio al mio mandato

Da avellinotoday.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Avellino ha ribadito con fermezza di non avere intenzione di dimettersi, affermando di voler proseguire il suo mandato e continuare a svolgere le attività avviate finora. Ha dichiarato che le dimissioni sono esclusa categoricamente e che intende portare avanti il lavoro che ha già intrapreso. La sua posizione si inserisce in un momento di discussione politica locale.

“Dimissioni? Questo lo escludo assolutamente e categoricamente. Vado avanti con il mio mandato, continuando a svolgere il lavoro che ho portato avanti finora. Ci sono molte questioni in sospeso e l’approvazione del bilancio era l'attività propedeutica necessaria per proseguire”. Queste le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

"Mio padre operaio, mandato al macello". E si spalancano le crepe del mondoMentre Anna fa colazione e cerca di mandare a memoria catene montuose e confini di paesi che non vedrà mai, Nino è nel box della Galimberti che...

Provincia, il PD attacca Buonopane: “Gestione ambigua e indifendibile”Provincia, i consiglieri del Partito Democratico a Buonopane: “Il tempo è scaduto, la sua una gestione personalistica, ambigua e indifendibile”.

Temi più discussi: Buonopane dà il preavviso al Pd di Avellino e lancia un segnale a De Luca e Schlein; Provincia, il PD attacca Buonopane: Gestione ambigua e indifendibile; Provincia, il Pd attacca Buonopane: il suo tempo è scaduto fuori dal partito; Provincia è scontro, il Pd attacca Buonopane: gestione ambigua, indifendibile.

avellino buonopane al pdDuro attacco dei consiglieri Pd a Buonopane: Indifendibile con una gestione ambigua e personalistica& Le affermazioni del Presidente Buonopane contro il PD — partito del quale afferma ancora di far parte nonostante le storiche e palesi dimostrazioni di avversione — sono indecorose e irricevibili. Eg ... tusinatinitaly.it

avellino buonopane al pdPd contro Buonopane: Gestione personalistica, ambigua e indifendibileDuro intervento da parte del gruppo consiliare Pd provincia di Avellino ... msn.com