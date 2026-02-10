mio padre operaio mandato al macello e si spalancano le crepe del mondo

Nino lavora nel box della Galimberti, dove regola l’altezza del ponte sollevatore per adattarlo alla nuova auto del figlio. Mentre Anna fa colazione e cerca di ricordare le catene montuose e i confini di paesi lontani, la vita di Nino si svolge tra strumenti e aggiustamenti. La scena mostra due mondi diversi, ma legati da una quotidianità fatta di piccole cose e sacrifici.

Mentre Anna fa colazione e cerca di mandare a memoria catene montuose e confini di paesi che non vedrà mai, Nino è nel box della Galimberti che sistema l’altezza del ponte sollevatore: la nuova auto del figlio è un po’ più alta, quindi bisogna abbassarlo. Nino prende la cassetta degli attrezzi e comincia a fare quello che fa ogni volta, quello che molte volte ha già fatto, solo che l’abitudine non garantisce nulla, neanche l’attenzione dell’essere umano. A pensarci bene, non esiste nessuna forma di garanzia per chi cammina vivo nel mondo. Nino è sotto il ponte sollevatore, un po’ incurvato perché l’altezza non è ottimale, e sta giusto dicendo al Carlo che "el gol de iér a mesdì, te l’héet vist? Quel lì l’è pròpi on fenòmen!". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

