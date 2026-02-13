Piani abbattimento liste d' attesa richiamate oltre 26mila persone in Puglia | il 30% ha rifiutato l’anticipo

In Puglia, oltre 26.000 persone sono state chiamate per abbreviare i tempi di attesa, ma il 30% ha rifiutato l’anticipo. La maggior parte di chi ha deciso di non anticipare gli appuntamenti, il 64% (quasi 2.000 persone), ha invece confermato la data già stabilita, preferendo mantenere gli impegni programmati.

Nei primi quattro giorni della settimana oltre tremila pazienti hanno detto no all’anticipo della prestazione: di questi, il 64% ha preferito mantenere l’appuntamento originario Il 64% (1981 persone) di chi ha rifiutato l’anticipo della prestazione sanitaria, ha dichiarato di voler confermare la data precedentemente fissata. Il 21% ha detto di aver già ottenuto la prestazione in una struttura diversa rispetto a quella in cui era in lista d’attesa. Per il 7% la prestazione non era più necessaria. Nell’8% dei casi non è disponibile la motivazione. I dati, relativi ai primi quattro giorni di questa settimana, sono emersi a margine della riunione del gruppo di monitoraggio sul recupero delle liste d’attesa, convocato questa mattina in Regione per analizzare le tecniche di analisi dei risultati emersi nei 12 giorni di applicazione del piano.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Da febbraio, la Regione Puglia ha avviato un piano per ridurre le liste d’attesa in sanità.

Le aziende sanitarie della Puglia hanno inviato i piani d'azione sperimentali per ridurre le liste d’attesa, in conformità con quanto stabilito dalla Direzione Generale Regionale.

