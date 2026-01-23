Autostrada A11 | tratto Altopascio-Capannori chiuso per due notti

Per lavori di manutenzione, il tratto tra Altopascio e Capannori sull'autostrada A11 sarà chiuso per due notti. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Altopascio, percorrere la SP61 e rientrare in A11 a Capannori. La chiusura è prevista per garantire la sicurezza e il miglioramento delle infrastrutture stradali.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Altopascio, percorrere la SP61 e rientrare in A11 a Capannori.

