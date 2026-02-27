Autostrada A1 | regolarmente aperta stasera la stazione di Firenze Impruneta

La stazione di Firenze Impruneta sull'autostrada A1 è rimasta aperta questa sera, come comunicato dalla società Autostrade. La gestione della struttura si svolge senza interruzioni e senza problemi segnalati. La notizia riguarda la regolare apertura del punto di servizio lungo il tratto autostradale. La comunicazione è stata diffusa ufficialmente dalla società che gestisce la rete autostradale.

ROMA – Sull'autostrada A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura della stazione di Firenze Impruneta, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 27, alle 6:00 di sabato 28 febbraio 2026. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Bologna: Firenze Scandicci;in uscita per chi proviene da Roma: Firenze sud.

Sulla #A1, per consentire lavori di manutenzione gallerie, nelle quattro notti di martedì 3, mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 marzo, con orario 22-6, sarà chiuso lo svincolo di Firenze Impruneta, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma. I x.com

