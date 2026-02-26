Autostrada A1 | stazione di Firenze Impruneta regolarmente aperta stasera Prossime chiusure

La stazione di Firenze Impruneta sull'autostrada A1 rimane aperta questa sera, offrendo un punto di sosta stabile per i viaggiatori. Tuttavia, ci sono indicazioni di future chiusure che potrebbero interessare alcune tratte e richiedere percorsi alternativi. La situazione attuale permette di pianificare il transito senza problemi, anche se si prevedono cambiamenti nelle prossime settimane.

ROMA – Sull'autostrada A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura della stazione di Firenze Impruneta, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, giovedì 26, alle 6:00 di venerdì 27 febbraio 2026. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Bologna: Firenze Scandicci;in uscita per chi proviene da Roma: Firenze sud.

