Autostrada A1 | stazione di Impruneta aperta regolarmente nella notte fra giovedì e venerdì

Nella notte tra giovedì e venerdì, la stazione di Impruneta sulla A1 Milano-Napoli rimarrà aperta come di consueto. L’accesso verso Roma, precedentemente previsto con chiusura dalle 22:00 alle 6:00, sarà invece disponibile senza interruzioni. Questa modifica permette di garantire un transito più fluido sulla principale arteria autostradale tra Milano e Napoli, senza alterare i tempi di viaggio programmati.

Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura dell'entrata, verso Roma, della stazione di Firenze Impruneta, che era prevista dalle 22:00 di giovedì 8 alle 6:00 di venerdì 9 gennaio 2026 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: stazione di Impruneta aperta regolarmente nella notte fra giovedì e venerdì Leggi anche: Autostrada A1: stazione di Firenze Impruneta chiusa per una notte Leggi anche: Autostrada A1: chiusa per una notte la stazione Firenze Impruneta La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Autostrada A1: stazione di Firenze Impruneta chiusa per una notte; Autosole: chiusa per una notte la stazione Firenze Impruneta; Autostrada A1 | stazione di Firenze Impruneta chiusa per una notte. Autosole: chiusa per una notte la stazione Firenze Impruneta - Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei giunti, dalle 22:00 di giovedì 8 alle 6:00 di venerdì 9 gennaio, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Roma. nove.firenze.it

Maltempo a Roma, esondato l'Aniene. Tiburtina chiusa per allagamenti. Neve sulla A1 fra Firenze e Bologna, allerta anche in Sardegna - Gialla in altre otto regioni del Centro e del Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Puglia, Sicilia e Umbria. ilgazzettino.it

Incidente A1 tra Caianello e Capua per l'esposione di un tir carico di gpl. Autostrada paralizzata verso Napoli - A causa di un incidente avvenuto poco dopo le 17 in direzione Napoli all'altezza del km 709 della autostrada A1 Milano- msn.com

AVVISO URGENTE AD ACCONIA, NEI PRESSI DELLA STAZIONE (POCO PRIMA DEL PONTE AUTOSTRADA) È STATA SOTTRATTA LA COPERTURA DI UN POZZETTO DELLA RETE FOGNARIA LA CIRCOSTANZA È SEGNALATA, SI INVITANO COMUN - facebook.com facebook

#ViabilitàMO #11dicembre #autostrada #A1 Fino alle ore 5.00 di domani venerdì 12 dicembre è chiusa la stazione di Modena nord, in entrata e in uscita. In alternativa, si consiglia di utilizzare: la stazione di Modena sud o di Reggio Emilia sulla stessa A1 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.