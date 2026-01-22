La nuova stagione dell’Autodromo di Imola | Racing Bulls già protagonista attesi in pista altri team di F1

L’Autodromo di Imola si prepara alla nuova stagione con Racing Bulls già in azione e altri team di Formula 1 attesi presto in pista per i test pre-stagionali. Un’opportunità per rivedere le monoposto e osservare le novità tecniche, segnando l’inizio di un nuovo capitolo motoristico. L’atmosfera si preannuncia interessante, tra attese e sfide che caratterizzeranno le prossime settimane in vista del campionato.

Due giorni dal sapore di quella Formula 1 sfuggita di mano tra mille rimpianti e destinata a restare tormentone nei prossimi mesi, quando sono attesi a Imola altri team del Circus per i loro test. L’Enzo e Dino Ferrari ha ospitato martedì e ieri le prove della Racing Bulls, che hanno aperto simbolicamente la stagione sul tracciato del Santerno, riportando in pista suoni, movimenti e atmosfere che la città sogna di riabbracciare in versione Gran premio. Una presenza, quella della scuderia faentina, che a Imola non è più una sorpresa: dal 2021, quando la squadra si chiamava ancora AlphaTauri, il team sceglie l’Enzo e Dino Ferrari per i primi chilometri dell’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

