Bisceglie tragedia sfiorata sui binari | Carabinieri salvano giovane pochi istanti prima del passaggio del treno

Un intervento tempestivo dei Carabinieri di Trani ha evitato una tragedia a Bisceglie, salvando un giovane nei pressi dei binari pochi istanti prima del passaggio del treno. La prontezza e il coraggio dei militari hanno fatto la differenza, impedendo che una situazione critica si trasformasse in tragedia. Un gesto che sottolinea l’importanza dell’attenzione e dell’intervento tempestivo in situazioni di emergenza.

Un intervento provvidenziale ha evitato una tragedia sui binari ferroviari di Bisceglie. Nei giorni scorsi, un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trani ha tratto in salvo un giovane con intenti suicidi nei pressi del cavalcavia di via degli Aragonesi. Allertati dalla Centrale Operativa, i Carabinieri hanno individuato il ragazzo a circa 200 metri dalla loro posizione, mentre camminava lungo la tratta ferroviaria. Nonostante la difficoltà del terreno, i militari sono riusciti a raggiungerlo e a instaurare un primo dialogo per dissuaderlo dai suoi intenti. La situazione è precipitata con l'arrivo di un treno ad alta velocità: il giovane si è spostato improvvisamente al centro dei binari.

