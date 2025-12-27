Grosseto, 27 dicembre 2025 – Spavento questa mattina, 27 dicembre, per un incidente che ha visto protagonista un autobus con 24 persone a bordo. Alle ore 6.20 circa, i Vigili del Fuoco di Grosseto sono intervenuti in località Bivio di Cupi, lungo la Strada Statale Aurelia, sulla corsia nord, in prossimità della piccola rotatoria adibita all’inversione di marcia. Per cause in corso di accertamento, il pullman, durante una manovra, è finito con le ruote posteriori destre nella fossetta laterale, rimanendo parzialmente bloccato. L’intervento dei Vigili del Fuoco è servito a rimettere in carreggiata il mezzo, consentendo la successiva sosta in condizioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente sull’Aurelia, autobus finisce nel fosso. Spavento per i 24 passeggeri a bordo

Leggi anche: Sorpassa ma si trova davanti un bus, la conducente della Smart muore nel violento incidente frontale. A bordo dell'autobus 10 passeggeri

Leggi anche: Incidente a Castellamonte: auto con cinque ragazzi a bordo ribaltata nel fosso, tutti feriti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Incidente sull’Aurelia, autobus finisce nel fosso. Spavento per i 24 passeggeri a bordo - Il mezzo era in manovra ed è finito con le ruote posteriori nel fossetto. lanazione.it