Furgone in panne sulla Statale della Val Seriana chilometri di coda verso Bergamo | Terzo mondo

Lunedì 12 gennaio, i pendolari della Val Seriana hanno affrontato nuovamente difficoltà a causa di un veicolo in panne sulla Strada Statale 671, tra Ponte Nossa e Colzate. La fermata del furgone nel tratto del ponte del Costone ha provocato lunghe code in direzione Bergamo, aggravando i disagi già frequenti nelle ore di punta. Un episodio che evidenzia le criticità della viabilità locale e l'importanza di interventi efficienti.

Un altro risveglio da incubo lunedì mattina ( 12 gennaio ) per i pendolari seriani. Un furgone fermo in panne sulla Strada Statale 671 della Val Seriana – nel tratto del ponte del Costone, tra Ponte Nossa e Colzate – ha causato chilometri di coda in direzione Bergamo. La colonna sulla Statale avrebbe raggiunto quasi a 10 chilometri arrivando direttamente fino a Clusone, oltre le curve della Selva. “Terzo mondo”, l’amaro commento del rappresentante dei pendolari Martino Bigoni. “Dacci oggi il nostro incidente quotidiano”, commenta un pendolare su Facebook. “È possibile che per ogni sputo si fermi tutta la valle?”, si chiede un altro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Pontina, mattinata difficile per i pendolari: chilometri di coda in direzione sud per un'auto in panne Leggi anche: Bergamo, furti e rapina: arrestato in Val Seriana La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Auto in panne sulla statale della Val Seriana: code chilometriche in direzione Bergamo. Auto in panne sulla statale della Val Seriana: code chilometriche in direzione Bergamo - Un furgone fermo in panne nella zona del ponte del Costone, tra Ponte Nossa e Colzate, sta infatti causando lunghissime code dalla valle verso la città. bergamonews.it

Valle Seriana, furgone in panne al ponte del Costone: lunghe code - Tra Casnigo e Ponte Nossa traffico a senso unico alternato dalle 7 di lunedì mattina, pesanti disagi per i pendolari diretti in città. ecodibergamo.it

