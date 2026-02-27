Auto addosso al guard rail nella Bassa un occupante del mezzo ha perso conoscenza

Due persone sono state soccorse oggi poco prima delle 13 lungo la strada regionale 354 nel territorio di Latisana dopo un incidente che ha visto un'auto finire contro un guard rail. Un occupante del veicolo ha perso conoscenza e ha ricevuto assistenza sul posto. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di soccorso per le operazioni di recupero e cure mediche.

Due persone sono state soccorse in seguito a un incidente stradale che si è verificato oggi, poco prima delle 13 di oggi, lungo la strada regionale 354, nel territorio comunale di Latisana. Per cause ancora in corso di accertamento, una station wagon di colore grigio metallizzato è finita fuori. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Schianto sulla circonvallazione, auto contro il guard-rail: grave una ragazza estratta dalle lamiere nella vettura in bilico [FOTO]Incidente stradale lungo la circonvallazione a Pescara intorno alle ore 23:30 di giovedì 29 gennaio. Si schianta contra il guard rail in tangenziale e abbandona l’autoUn’auto si è schiantata contro il guard rail della tangenziale di Piacenza, all’altezza di Leroy Merlin.