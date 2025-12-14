Un uomo di 40 anni, residente in provincia di Latina, è stato denunciato dai carabinieri di Priverno per aver fatto irruzione in caserma in stato di ebbrezza. Già noto alle forze dell'ordine, l'uomo è stato fermato e denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcol, suscitando preoccupazione tra le autorità locali.

© Latinatoday.it - Si presenta ubriaco in caserma, denunciato

I carabinieri della stazione di Priverno hanno denunciato un uomo di 40 anni, residente in provincia di Latina, già noto alle forze di Polizia, per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool. I militari sono intervenuti in via Nazario Sauro dove era stato segnalato un incidente stradale. Latinatoday.it

