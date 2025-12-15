Il primo atto di Roberto Fico in Regione | aprire un Centro per l'Autismo ad Avellino mai attivato da 25 anni
Roberto Fico inaugura il suo mandato in Regione con un'importante iniziativa: l'apertura del Centro per l’Autismo di Valle ad Avellino, un progetto fermo da 25 anni. Dopo anni di attese e ritardi, questa apertura rappresenta un primo passo concreto per migliorare i servizi dedicati alle persone con autismo nella regione.
Apre, dopo una storia pluridecennale di blocco e lungaggini, il Centro per l'Autismo di Valle, ad Avellino: è il primo atto della presidenza di Roberto Fico. Fanpage.it
Tagli vitalizi, Fico: Primo atto nuova Repubblica pone fine a ingiustizia sociale
Il primo atto di Roberto Fico in Regione: aprire un Centro per l’Autismo ad Avellino mai attivato da 25 anni - Apre, dopo una storia pluridecennale di blocco e lungaggini, il Centro per l'Autismo di Valle, ad Avellino: è il primo atto della presidenza di Roberto ... fanpage.it
Primo atto di Fico: convenzione per Centro autismo Avellino - La sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia ha ospitato questa mattina la prima conferenza stampa di Roberto Fico da presidente della Regione Campania. ilroma.net
Accolgo positivamente la delibera di indirizzo sull’acquisto del canile: finalmente un primo atto formale dopo mesi di sole dichiarazioni. Resta però un dato chiaro: le valutazioni tecniche partono solo ora, mentre era stato detto che fossero già in corso. Ricordo - facebook.com facebook
A Verduno primo atto di nascita di coppia omogenitoriale dopo la sentenza della Consulta x.com