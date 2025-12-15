Il primo atto di Roberto Fico in Regione | aprire un Centro per l'Autismo ad Avellino mai attivato da 25 anni

Roberto Fico inaugura il suo mandato in Regione con un'importante iniziativa: l'apertura del Centro per l’Autismo di Valle ad Avellino, un progetto fermo da 25 anni. Dopo anni di attese e ritardi, questa apertura rappresenta un primo passo concreto per migliorare i servizi dedicati alle persone con autismo nella regione.

Apre, dopo una storia pluridecennale di blocco e lungaggini, il Centro per l'Autismo di Valle, ad Avellino: è il primo atto della presidenza di Roberto Fico. Fanpage.it

