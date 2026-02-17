Trasnova Auriemma | nuove lettere di licenziamento ai lavoratori

Auriemma del Movimento 5 Stelle ha annunciato che Trasnova ha inviato nuove lettere di licenziamento ai propri lavoratori, causando preoccupazione tra le famiglie coinvolte. La decisione arriva a pochi mesi dalla fine della commessa con Stellantis, e il deputato chiede di prorogare l’accordo per salvaguardare i posti di lavoro. Un’azienda che, negli ultimi mesi, ha ridotto drasticamente il personale, aumentando la tensione tra i dipendenti.

Auriemma (M5S) denuncia nuovi licenziamenti alla Trasnova e chiede la proroga della commessa Stellantis per tutelare lavoro e dignità delle famiglie. “I lavoratori di Trasnova si trovano ancora una volta a vivere una situazione allucinante, carica di sconforto e rabbia. Sono arrivate nuove lettere di licenziamento a uomini e donne che da quasi due anni chiedono soltanto una cosa: dignità”. Lo dichiara Carmela Auriemma, vicecapogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera e coordinatrice provinciale napoletana del M5S. “È inaccettabile che, nel 2026, un padre o una madre debbano sedersi a tavola e spiegare ai propri figli che non hanno più un lavoro, che da domani la vita cambierà, che bisognerà rinunciare a certezze costruite con sacrificio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Il contratto tra Trasnova e Stellantis è scaduto, e 94 lavoratori rischiano di perdere il lavoro.

