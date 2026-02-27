Attivisti di Extinction Rebellion allontanati dall’Ariston? Specchio di un’Italia culturalmente mediocre

Gli attivisti di Extinction Rebellion sono stati rimossi dall’esterno del teatro Ariston durante una protesta pacifica contro gli sponsor del festival, che accusano di essere aziende inquinanti e dannose per l’ambiente. L’episodio ha attirato l’attenzione su come vengono gestite le manifestazioni di dissenso in Italia e sul modo in cui si affrontano le proteste pubbliche. La scena ha suscitato reazioni e riflessioni sulla cultura e sui valori del Paese.

E’ brutta, molto brutta l’immagine degli attivisti di Extinction Rebellion trascinati via dall’esterno del teatro Ariston per una protesta pacifica contro gli sponsor del festival, accusati di essere aziende inquinanti e quindi lesive del nostro ambiente comune. È brutta perché mentre agli attivisti venivano fermati con brutalità, mentre venivano assegnati feroci fogli di via che manco ai mafiosi, dentro si continuava a cantare. Neppure un accenno, neppure una parola da parte di Carlo Conti (e di nessuno) sui fatti accaduti fuori. Mi è venuta in mente, con le dovute differenze ovviamente, l’immagine finale del film Roma Città aperta di Rossellini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sanremo, attivisti di Extinction Rebellion irrompono sul blu carpet: "Emergenza sociale"

Sanremo 2026, Extinction Rebellion invade blue carpet: fermati attivisti

