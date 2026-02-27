Durante la partita tra Juventus e Galatasaray sono emerse alcune critiche verso l'operato dell'allenatore, che secondo alcune valutazioni avrebbe schierato una formazione molto offensiva, lasciando alcuni giocatori in panchina. Un commento ha definito la strategia come molto difensiva, sottolineando che uno dei giocatori chiave non avrebbe mai toccato il pallone. La discussione si è accesa sui metodi adottati in campo.

Il nostro Giorgio Musso ha rifilato un bel 4 a Pinheiro, l’arbitro portoghese di Juve-Galatasaray. Pesa sul giudizio il doppio giallo rifilato a Kelly a inizio secondo tempo per la pedata sulla caviglia, in ricaduta e del tutto involontaria, di Baris Yilmaz. Pinheiro è stato poi richiamato al Var, si pensava a un cambio di decisione e invece l’espulsione dell’inglese, su input del varista Kwiatkowski, si è tramutata in un rosso diretto per condotta violenta. #JuventusGalatasaray – L’arbitro #Pinheiro poteva fare la storia, usando il #Var (lecitamente) come nessuno ha mai fatto prima. E invece su #Kelly prende un doppio abbaglio, complice #Kwiatkowski che purtroppo #Spalletti conosce bene! con @maugirziorusso pic. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Attacco frontale dopo Juve-Galatasaray: “Spalletti ha giocato in 9”

Che fine ha fatto Joao Mario alla Juve: bocciato da Tudor e Spalletti ha giocato mezz’ora in due mesiLa Juventus è pronta a liberarsi di Joao Mario bocciato prima da Tudor e poi da Spalletti.

Juve Pafos, Spalletti ha già scelto: addio al falso nove dopo l’esperimento fallito di Napoli, ecco chi giocherà in attacco. La decisionedi Redazione JuventusNews24Juve Pafos, il tecnico bianconero ripristina il 3-4-2-1 per la Champions: archiviato l’esperimento di Napoli, quel...

Temi più discussi: IL VERDETTO DOPO Juve-Galatasaray: SPALLETTI ha giocato in NOVE!; Spalletti, addio o conferma a fine stagione? Anticipazione da Torino, sembra che... - CalcioNapoli24 | CN24; Bargiggia: Caporetto Juve contro il Como. Comolli e Chiellini si dimettano; No alla grazia per Kalulu, attacco frontale alla FIGC: Non comprendo.

No alla grazia per Kalulu, attacco frontale alla FIGC: Non comprendoKalulu: attacco del Ministro all'indomani della decisione della FIGC di respingere la richiesta di grazia per la squalifica Kalulu ... calciomercato.it

Criscitiello senza freni: «La Penna scarso non da oggi. Rocchi deve rispondere»Attacco frontale e senza sconti. Dopo Inter-Juventus, Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, firma un ... ilovepalermocalcio.com

Marino: “Juve - Galatasaray Mi verrebbe voglia di amm****re qualcuno” Pierpaolo Marino commenta l’impresa sfiorata dalla #Juventus contro il GalatasarayNel mirino (ironicamente) l’errore di Zhegrova che ha negato ai bianconeri la possibile rimonta x.com

LIVE REACTIONS 7 GOLD TV JUVE-GALATASARAY 3-2 Arbitro designato con vergogna : tutti d'accordo #Juventus #UCL #var - facebook.com facebook