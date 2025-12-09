Juve Pafos Spalletti ha già scelto | addio al falso nove dopo l’esperimento fallito di Napoli ecco chi giocherà in attacco La decisione

Luciano Spalletti ha preso una decisione chiara per la sfida di Champions con il Juve Pafos: abbandona il falso nove e torna al classico 3-4-2-1, affidando l’attacco a un modulo più tradizionale e affidabile. Dopo il fallimento dell’esperimento a Napoli, il tecnico bianconero punta su una formazione più solida, pronta a guidare la manovra offensiva fin dal primo minuto.

Juve Pafos, il tecnico bianconero ripristina il 3-4-2-1 per la Champions: archiviato l’esperimento di Napoli, quel bianconero guiderà l’attacco dal primo minuto. La  Juventus  deve voltare pagina immediatamente dopo la delusione del ‘Maradona’ e la  Champions League  offre l’occasione ideale per il riscatto immediato. Mercoledì sera, all’ Allianz Stadium, arriva il  Pafos  per una gara che i bianconeri devono vincere per consolidare la classifica europea e avvicinare l’obiettivo playoff. Per questa sfida cruciale,  Luciano Spalletti  sembra aver sciolto le riserve tattiche che avevano caratterizzato la vigilia della trasferta campana, optando per un ritorno alle certezze e a un assetto più collaudato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

