Juve Pafos Spalletti ha già scelto | addio al falso nove dopo l’esperimento fallito di Napoli ecco chi giocherà in attacco La decisione

Luciano Spalletti ha preso una decisione chiara per la sfida di Champions con il Juve Pafos: abbandona il falso nove e torna al classico 3-4-2-1, affidando l’attacco a un modulo più tradizionale e affidabile. Dopo il fallimento dell’esperimento a Napoli, il tecnico bianconero punta su una formazione più solida, pronta a guidare la manovra offensiva fin dal primo minuto.

Juve Pafos, il tecnico bianconero ripristina il 3-4-2-1 per la Champions: archiviato l’esperimento di Napoli, quel bianconero guiderà l’attacco dal primo minuto. La Juventus deve voltare pagina immediatamente dopo la delusione del ‘Maradona’ e la Champions League offre l’occasione ideale per il riscatto immediato. Mercoledì sera, all’ Allianz Stadium, arriva il Pafos per una gara che i bianconeri devono vincere per consolidare la classifica europea e avvicinare l’obiettivo playoff. Per questa sfida cruciale, Luciano Spalletti sembra aver sciolto le riserve tattiche che avevano caratterizzato la vigilia della trasferta campana, optando per un ritorno alle certezze e a un assetto più collaudato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Pafos, Spalletti ha già scelto: addio al falso nove dopo l’esperimento fallito di Napoli, ecco chi giocherà in attacco. La decisione

Argomenti simili trattati di recente

PAFOS - Giarretta: "Juventus? Parlerò con Chiellini e Modesto di mercato" ift.tt/rTRgX6q Vai su X

Quando si allena la Juve pre Pafos ? I dettagli sulla rifinitura prima della Champions - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, verso il Pafos: esperimenti finiti? L'idea di Spalletti per l'attacco - Il tentativo messo in atto a Napoli di giocare con Yildiz "falso nove" non ha funzionato: nel match di Champions League il tecnico bianconero non potrà più correre rischi. Segnala ilbianconero.com